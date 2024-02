Münchner Sicherheitsreport 2024 Die Welt befindet sich in einer gefährlichen Abwärtsspirale

Wegen zunehmender Spannungen und wirtschaftlicher Unsicherheiten gerieten die Vorteile der weltweiten Zusammenarbeit zunehmend aus dem Fokus, schreiben die Autoren. Gemeinsame Wirtschafträume und Sicherheitsstrukturen verlieren demnach an Relevanz anstatt sie zu gewinnen. Regierungen heute seien vor allem besorgt, „dass sie weniger profitieren als andere.“ Damit stellten Staatsoberhäupter das eigene Wohl und die eigene Sicherheit zunehmend über den gemeinsamen Fortschritt – und setzten so eine gefährliche Spirale nach unten in Gang.