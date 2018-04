Münster: Kleintransporter fährt in Menschenmenge – mehrere Tote und Verletzte

In Münster sind mehrere Menschen getötet und verletzt worden, als ein Kleintransporter in der Innenstadt in eine Menschengruppe raste. Nach Angaben des Bundesinnenministeriums seien nach jetzigem Informationsstand vier Menschen gestorben. Darunter sei auch der mutmaßliche Täter. Dieser habe sich vor Ort selbst gerichtet, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Er sprach von rund 30 Verletzten.