Munitionsmangel bei der Bundeswehr: „Was nützt ein Panzer, wenn er nicht schießen kann?“

WirtschaftsWoche: Herr Gädechens, in seiner Jahresbilanz zur Zeitenwende hat Olaf Scholz gerade die vermeintlichen Fortschritte bei der Bundeswehr gelobt – doch wie sehr es hapert, zeigt allein die Munitionsbeschaffung. Ist sie ausreichend im 100-Milliarden-Euro-Sondervermögen berücksichtigt worden?

Ingo Gädechens: Nein. Für die Auffüllung unserer Munitionsvorräte hat die Regierung genau 0 Euro eingeplant. Als Union haben wir in den Beratungen zum Sondervermögen immer wieder gefordert, eine große Summe für die höchst dringlichen Munitionskäufe einzuplanen. Die damalige Ministerin Christine Lambrecht hat dies verweigert und zugleich zugesichert, alle notwendigen Mittel dafür im Kernhaushalt bereitzustellen. Bloß hat sie dieses Versprechen sofort wieder vergessen und stattdessen lieber nichts gemacht. Auch in den Beratungen für den Haushalt 2023 haben wir als Union ein „Sofortprogramm Munition“ in Höhe von 30 Milliarden Euro gefordert. Die Ampel-Koalitionäre sehen zwar auch den Bedarf, haben aber trotzdem nicht zugestimmt.