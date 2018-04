Musterfeststellungsklage: Große Koalition bremst beim Verbraucherschutz

Das neue Klageinstrument ist auch ein Herzensanliegen der Verbraucherschützer vom VZBV. Deren Chef Klaus Müller warnte denn auch vor weiteren Verzögerungen bei den Gesetzesplänen für die neuen Klagerechte. „Die Bundesregierung ist mit einem sehr konkreten Versprechen an die Geschädigten des Dieselskandals in die Koalition gestartet. Ein Scheitern des Zeitplans kann sie sich nicht erlauben“, sagte Müller dem Handelsblatt. „Das wäre nicht nur juristisch ein Schlussstrich zulasten der Verbraucher, weil dann Ansprüche gegen VW verjähren würden. Das wäre vor allem ein Vertrauensbruch, der den Koalitionsparteien erheblich schaden würde.“ Deshalb überwiege die „Zuversicht in die politische Vernunft“.