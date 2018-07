Mutmaßliche Extremistin: Lebenslang für Beate Zschäpe? Der NSU-Prozess nähert sich dem Ende

Doch so einfach ist es eben nicht. Nicht umsonst dauerte der Prozess mehr als fünf Jahre und mehr als 430 Verhandlungstage. Nicht umsonst hörte das Gericht Hunderte Zeugen, ging den einzelnen Indizien mit einer teils extremen Akribie nach, trug diese nach und nach wie kleinste Mosaiksteine zusammen. Lässt das den Schluss zu, dass Götzl - schon in der Vergangenheit für harte Urteile bekannt - am Ende auch diesmal, äußerst gut begründet, ein hartes Urteil sprechen will?