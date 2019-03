NABU urteilt Deutschland Bremser statt Vorreiter im Umweltschutz

Umweltschützer zeigen sich rund ein Jahr nach dem Antritt der großen Koalition unzufrieden mit der Umweltschutzpolitik. „Europaweit ist Deutschland Bremser statt Vorreiter im Umweltschutz“, teilte der Naturschutzbund Nabu am Dienstag in Berlin mit. Während andere EU-Regierungen vorangingen, stecke die Bundesregierung „den Kopf in den Sand“ und werde nicht von selbst aktiv. „Wenn überhaupt etwas passiert, dann nur als Reaktion auf Gerichtsurteile und gesellschaftlichen Druck“, sagte Nabu-Präsident Olaf Tschimpke.