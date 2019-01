Nach 21-Stunden-Sitzung Deutschland soll spätestens 2038 aus der Kohle aussteigen

Deutschland will nach den Atomkraftwerken auch seine Kohlemeiler früher abschalten. Die Kohlekommission der Regierung verständigte sich nach über 20-stündigem Ringen am Samstagmorgen auf ein Aus für das letzte Kraftwerk bis spätestens 2038, wie aus dem Abschlussbericht hervorgeht, der Reuters am Samstagmorgen in Auszügen vorlag. Es gab nur eine Gegenstimme in dem 28-köpfigen Gremium. Die betroffenen Regionen und Länder sollen bis 2040 mindestens 40 Milliarden Euro erhalten, um die Folgen für die betroffenen Braunkohlegebiete im Rheinland und in Ostdeutschland abzufedern. Als Entlastung für den erwarteten Strompreis-Anstieg soll es ab 2023 nach derzeitigem Stand jährlich etwa zwei Milliarden Euro für Unternehmen und Privathaushalte geben. Die Kraftwerksbetreiber können ebenfalls auf Entschädigungen hoffen. Zudem sprach sich die Kommission für den Erhalt des Hambacher Forstes aus, die umstrittene Rodung für die Braunkohleförderung will sie dort verhindern.