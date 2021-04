Nach Bayern auch Mecklenburg-Vorpommern Sputnik V: Bestellt jetzt jedes Bundesland für sich alleine?

„Wir sind interessiert an langfristigen Kooperationen mit Russland“, begründet Mecklenburg-Vorpommerns Landesgesundheitsminister Harry Glawe (CDU) den umstrittenen Schritt. Deswegen wolle man nun auch prüfen, ob in Mecklenburg-Vorpommern ansässige Firmen den Impfstoff sogar abfüllen können. Nach Bayern kündigte am Donnerstag damit das zweite Bundesland einen Alleingang in Sachen Sputnik-V an. Das Land sichert sich über einen Vertrag eine Million Impfdosen des russischen Vakzins. Der Bund solle dafür zehn Millionen Euro zahlen, bestätigte das Wirtschaftsministerium in Schwerin. Durch die Debatte rund um einen Einsatz des russischen Covid-19-Impfstoffs scheint nicht nur in Europa, sondern nun sogar in den deutschen Bundesländer ein immer größerer Flickenteppich zu entstehen.