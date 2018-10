Nach Bayernwahl CDU-Politiker fordern ein Ende des „Hickhacks“

Auch der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Carsten Linnemann, verlangte ein Ende „des Hickhacks in Berlin“. „Wenn wir in der Großen Koalition jetzt nicht endlich die Kurve bekommen, war's das mit den Volksparteien“, sagte der CDU-Politiker der „Neuen Osnabrücker Zeitung“.

In der SPD trat die Parteilinke Hilde Mattheis für rasche Konsequenzen aus der Bayern-Wahl ein. „Wer sich erst nach der Hessenwahl Gedanken macht über unsere Partei, ist vielleicht auch ein bisschen kurzsichtig unterwegs“, sagte sie im Bayerischen Rundfunk. Die SPD müsse erreichen, dass sie wieder mehr über ihren Markenkern soziale Gerechtigkeit wahrgenommen werde. In der ARD warnte der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Karl Lauterbach, vor voreiligen Rückschlüssen über den Verbleib in der großen Koalition. „Das wäre völlig falsch, wenn wir jetzt kurz vor einer so wichtigen Wahl eine solche Debatte führen.“ SPD-Chefin Andrea Nahles hatte am Montag erklärt, die Frage, ob die große Koalition funktioniere, entscheide sich nicht alleine am Ergebnis einer Landtagswahl. Dies werde vielmehr in den nächsten Monaten entschieden.