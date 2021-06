Nach Corona-Ausbruch auf Sylt „Ich glaube nicht, dass die Bundespolizei die Gäste empfangen sollte”

WirtschaftsWoche: Herr Häckel, Sie haben im Interview mit der WirtschaftsWoche Anfang Mai eine positive Zwischenbilanz für das Modellprojekt auf Sylt gezogen. Vergangene Woche wurden dann sieben Mitarbeiter aus zwei Restaurants positiv auf das Coronavirus getestet. 29 Mitarbeiter und 55 Gäste mussten anschließend in Quarantäne, über 1000 Kontaktpersonen wurden ermittelt. Ist das Modellprojekt auf den letzten Metern noch gescheitert?

Nikolas Häckel: Die aktuellen Fälle sind nach dem Abschluss unseres Modellprojektes aufgetreten, im normalen Regelbetrieb nach der Landesverordnung in Schleswig-Holstein. Der Regelbetrieb ist in Sachen Teststrategie leider nicht so engmaschig, wie es unser Modellprojekt war. Jetzt kann man spekulieren, ob unser Modellprojekt sicher war und ob die jetzige Lockerung durch die Landesverordnung nicht dazu beigetragen hat, dass wir ein neues Infektionsgeschehen haben. Aber ich bin kein Spekulant. Das ist unsachlich. Ich bin der Meinung, dass zwei Tests pro Woche nicht engmaschig genug sind, und ich habe an alle Sylter und alle Gäste appelliert, sich öfter testen zu lassen. Ich selbst mache das täglich.