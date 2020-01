Nach Davos Industrie fordert mehr Anstrengungen im Handelsstreit mit den USA

Die Unternehmen bewerteten die Äußerungen von US-Präsident Donald Trump und von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Davos als „ermutigendes Signal“ für verstärkte Verhandlungen über ein Handelsabkommen. „Ein Abschluss eines derartigen Abkommens wäre gut für den Wohlstand in Europa und in den USA sowie für die weitere bilaterale Zusammenarbeit“, machte der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) deutlich.