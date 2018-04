Nach dem EU-Austritt Großbritanniens: FDP wirft Bundesregierung Schweigen zu Brexit-Konsequenzen vor

Mit einer großen Anfrage, die insgesamt 318 Fragen umfasst, will die FDP jetzt für Aufklärung sorgen und „den Finger in die Wunde“ legen, wie sie sagt. Sie will etwa von der Bundesregierung wissen, welches Austrittszenario sie selbst am vorteilhaftesten findet, wie viele Arbeitsplätze Deutschland durch die Folgen des Brexit verloren gehen werden und stellt detaillierte Fragen zu den Auswirkungen für verschiedene Branchen.