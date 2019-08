Nach dem Koalitionsausschuss Kleinster verschiedener Nenner

Das nennt man in den Augen der Koalition wohl einen gelungenen Sommerabend. Zumal ja die Stimmungs- und Beziehungspflege ohnehin größeren Raum zwischen Schwarz und Rot einnehmen sollte. Und man kann die Sache so sehen: Was für ein glückliches Land das sein muss, dessen Regierung sich ein so gemächliches Tempo gönnen kann.