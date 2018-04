Nach dem Tod von Mia: Erneut Verletzte und Übergriffe bei Demonstrationen in Kandel

Teilnehmer einer Demonstration, die dem bürgerlich-rechten bis rechtspopulistischen Spektrum zugerechnet werden, demonstrieren unter dem Motto „Migrationspolitik, Innere Sicherheit“. Gut drei Monate nach dem gewaltsamen Tod der 15-jährigen Mia in Kandel finden in dem Ort in der Südpfalz erneut mehrere Demonstrationen unterschiedlicher politischer Lager statt.

Bild: dpa