Nach dem Urteil zu Diesel-Fahrverboten: Warum sich Autobanken auf eine Klagewelle einstellen können

BerlinAls der Vorsitzende Richter des Bundesverwaltungsgerichts am Dienstag noch mitten in seiner Urteilsbegründung zu den Diesel-Fahrverboten steckte, da boten bereits findige Rechtsanwälte im Internet mit Verweis auf die Entscheidung den betroffenen Autobesitzern eine „kostenlose Erstprüfung“ der Kauf- und Kreditverträge ihrer Dreckschleudern an. Werbewirksam verwiesen die Juristen auf den „Diesel-Widerrufsjoker“.