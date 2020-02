Nach der Bürgerschaftswahl Diese Erkenntnis aus der Hamburg-Wahl muss sich endlich durchsetzen

Die meisten Bürger sind eher mäßig politisch interessiert. Ihr Anspruch an die Regierenden ist deshalb, dass diese möglich machen, was sie für selbstverständlich halten: dass es gute Schulen und ausreichend Polizisten gibt. Dass sie halbwegs problemlos mit Auto, Bahn oder Fahrrad zur Arbeit kommen. Dass sie bezahlbare Wohnungen finden. Und so weiter. Politiker, die dafür nicht in ausreichendem Maße sorgen, die Probleme also nicht lösen, bekommt selbst welche.