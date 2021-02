Nach der Bundestagswahl Wirtschaftsweiser Lars Feld peilt Comeback an

Lars Feld, Professor für Wirtschaftspolitik und Mitglied des Sachverständigenrat der Bundesregierung: "Platzt die Koalition, würde daraus sicher eine Belastung für die Wirtschaft erwachsen." Ein Ende der Fraktionsgemeinschaft "muss dazu führen, dass die CDU künftig auch in Bayern antritt - für eine absolute Mehrheit der CSU in Bayern keine gute Aussicht", sagt Feld. Zugleich kritisiert er das Auftreten bayerischer CSU-Politiker im Bund. "Es ist gleichwohl langsam an der Zeit, dass die Sonderrolle und das Erpressungspotenzial Bayerns im Bund ein Ende finden." Es stehe "mehr auf dem Spiel als kurzfristige ökonomische Auswirkungen".

