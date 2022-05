Nach der NRW-Wahl Technischer K.O. oder Erweckungserlebnis für die FDP?

Seit die Liberalen in der Bundesregierung sitzen, haben sie ihre Sichtbarkeit weitgehend verloren. Wer kennt, von politischen Aficionados abgesehen, Marco Buschmann, Bettina Stark-Watzinger und Volker Wissing? Und wer die Namen dieser FDP-Bundesminister weiß: Wofür stehen diese dann in der Bildungs-, Verkehrs-, Digital- oder Rechtspolitik? Selbst Politikbeobachter können keine klare Antwort geben. Ganz im Gegensatz zu Robert Habeck und Annalena Baerbock, die klare Kante zeigen und an den Kantererfolgen an Rhein, Ruhr und Förde maßgeblichen Anteil haben.



Und Christian Lindner selbst, der FDP-Bundesvorsitzende und Bundesfinanzminister? Der Meister der parteipolitischen Rhetorik bleibt als herausgehobener Minister seltsam farblos. Er fabuliert von Freiheitsenergie (gemeint sind Windkraft- und Sonnenenergie) und redet sich die von ihm mitgetragene Neuverschuldung in dreistelliger Milliardenhöhe als Sondervermögen schön. Phrasen ersetzen aber keine Politik. Offenbart ist Lindner mit seiner Partei nach einem halben Jahr immer noch nicht in der Regierung angekommen, sein Gestaltungswille ist nicht erkennbar.