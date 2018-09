Nach der Regierungskrise Diese Reformen muss die Koalition jetzt anpacken

Es fällt gerade nicht so auf bei all den Diskussionen um ältere Diesel-Fahrzeuge und Fahrverbote, aber: das größte Problem von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) sind die Klimaziele. Bis 2050, das hat sich die Bundesregierung fest vorgenommen, soll der Verkehr in Deutschland klimaneutral fließen. Bereits bis 2030 sollen die CO2-Emmissionen zu Land, zu Wasser und in der Luft um mindestes 40 Prozent sinken. Scheuer muss also liefern, die Zeit drängt.