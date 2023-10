Nach der Wahl Das kommt auf Polens neue Regierung zu

Polnische Alleingänge soll es aber in der EU nicht geben, Probleme will Warschau im Dialog lösen. Das ist eine gute Nachricht auch für die Ukraine. Die Regierung Kiew kann nun auf eine Öffnung der Grenzen für ukrainisches Getreide hoffen, die Polen trotz der Entscheidung der EU im September blockiert hat. Die neue Koalition steht auf der Seite der Ukraine, will den Nachbar weiterhin militärisch und humanitär unterstützen. Die alten Konflikte, wie die von ukrainischen Nationalisten verübten Massaker in Wolhynien in 1943, dürften der polnische-ukrainischen Kooperation kaum noch im Weg stehen.