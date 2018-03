Nach Fahrverbots-Urteil: Hendricks: „Diesel-Fahrverbote sind weitgehend vermeidbar“

BerlinBundesumweltministerin Barbara Hendricks rechnet nach dem Fahrverbots-Urteil für Dieselfahrzeuge des Bundesverwaltungsgerichts nur in wenigen Städten mit einem Fahrverbot. „Das wird ganz weitgehend zu vermeiden sein“, sagte die SPD-Politikerin am Donnerstag in Berlin. Zwar werde in 70 Städten der Stickoxid(NOx)-Grenzwert überschritten. In 50 davon allerdings nur knapp, so dass auf Verbote als letztes Mittel verzichtet werden könne.