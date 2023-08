Nach Flugzeug-Debakel Regierungsmaschine mit Problemen: Baerbock bricht Reise nach Australien ganz ab

Oktober: Nagetiere knabbern bei einem Stopp in Indonesien wichtige Kabel der „Konrad Adenauer“ an. Scholz kehrt per Linienflug von der Tagung des Internationalen Währungsfonds zurück.

November: Die „Konrad Adenauer“ mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Olaf Scholz, damals Finanzminister, an Bord kehrt auf dem Weg zum G20-Gipfel in Buenos Aires um – weil ein defektes Teil die Funksysteme lahmgelegt hat. Beide fliegen per Linienflug nach Argentinien.