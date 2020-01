Nach Gauland-Durchsuchung So umgehen Sie Fallen beim Ehegattensplitting

Trotz dieser eindeutigen Regeln kommt es bisweilen zum Streit mit dem Finanzamt. Beispiel: Eine Frau teilte ihrem Ehemann im November 2000 mit, dass sie sich von ihm trennen wolle. Erst im Januar 2001 zog der Ehemann aus, weil er über den Jahreswechsel zur Kur war. Für das Steuerjahr 2001 wollte das getrenntlebende Ehepaar eine gemeinsame Steuererklärung abgeben und so den Splitting-Vorteil nutzen. Das Finanzamt lehnte dies ab.



Anders entschied jedoch der Bundesfinanzhof, der die Voraussetzungen für eine gemeinsame Steuererklärung erfüllt sah (III R 71/07). Nicht der Zeitpunkt, an dem die Ehefrau die Trennung gewollt habe, sei entscheidend, sondern der Tag, an dem der Ehemann ausgezogen sei. Theoretisch reicht ein Tag des Zusammenlebens in dem betreffenden Steuerjahr, um den Splitting-Vorteil zu retten.