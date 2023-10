Nach Hamas-Terror Bundeswehrmaschine aus Israel in Deutschland gelandet

15. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Angehörige der Bundeswehr laden das Gepäck der aus Israel eingeflogenen Deutschen aus. Bild: Bild: dpa

Eine erste Bundeswehrmaschine mit ausgeflogenen Passagieren aus Israel ist in Deutschland gelandet. Der Militärtransporter vom Typ A400M erreichte am frühen Sonntagmorgen den Militärflugplatz im niedersächsischen Wunstorf. An Bord waren nach Bundeswehr-Angaben 51 Passagiere. Eine zweite Transportmaschine mit 29 Passagieren sollte wenig später landen. „Weitere Flüge sind in Vorbereitung”, hatte die Bundeswehr über die Online-Plattform X mitgeteilt. Gegen 5.20 Uhr startete dann ein Airbus 321, um Ausreisewilligen die Rückkehr aus Israel nach Deutschland zu ermöglichen.