Nach Hamas-Terror Rückholung: Zweite Bundeswehrmaschine landet in Israel

15. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Militärtransporter vom Typ A400M der Bundeswehr sollen deutsche Staatsbürger aus Israel ausfliegen. Bild: Bild: dpa

Eine zweite Bundeswehrmaschine ist zur Rückholung deutscher Staatsbürger aus Israel in dem von der islamistischen Hamas angegriffenen Land gelandet. Ein Militärtransporter vom Typ A400M sei in der Nacht zu Sonntag um 00.25 Uhr MESZ in Tel Aviv gelandet, gab die Bundeswehr auf der Plattform X (vormals Twitter) bekannt. Derweil befinde sich eine erste Transportmaschine mit 51 Passagieren auf dem Weg zurück nach Deutschland. Die Maschine habe Israel am Vorabend gegen 23.00 Uhr MESZ verlassen.