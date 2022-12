Nach Hartz IV Nahles: Bürgergeld wird pünktlich ausgezahlt

30. Dezember 2022 | Quelle: dpa

Für Andrea Nahles stehen Sanktionen nicht im Mittelpunkt. Bild: Bild: dpa

Das neue Bürgergeld soll pünktlich zum Jahresanfang an Bedürftige in Deutschland ausgezahlt werden. Die Bundesagentur für Arbeit (BA) werde dank der politischen Einigung im November in der Lage sein, die erhöhten Regelsätze pünktlich zum 1. Januar auszuzahlen, sagte BA-Vorstandschefin Andrea Nahles der Deutschen Presse-Agentur in Nürnberg.