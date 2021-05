Nach jahrelangen Verhandlungen EU-Schweiz-Abkommen geplatzt: So reagiert die Wirtschaft

Für die Schweizer Unternehmen war das Scheitern der Verhandlungen abzusehen. „Wir haben uns seit Langem auf die Veränderungen vorbereitet“, sagt Patrick Lehn, Pressesprecher von Sonova, einer auf Hörsysteme spezialisierte international tätige Unternehmensgruppe. Unter anderem gebe es einen Bevollmächtigten im EU-Raum und neu beschriftete Produkte, die in der EU registriert und zertifiziert seien. Damit erfülle Sonovia die Anforderungen der EU-Medical-Device-Regulation (MDR). Die Gesetze in der Schweiz sind an die MDR angepasst. Aus dem Grund ist sich der Pressesprecher sicher, dass sich weder die Geschäftstätigkeit, noch das Finanzergebnis ändern werde. Sonovia liefere bereits mehr als 80 Prozent der Produkte von den Standorten in Asien in die EU, ohne Probleme. Und auch für die Unternehmensgruppe Ems-Chemie-Holding hat das Beenden der Verhandlungen keine Auswirkungen auf die aktuellen Handelsbeziehungen. „Unsere über 100 Handelsverträge verbleiben unverändert“, sagt der Generalsekretär Marc Ehrensperger.