Nach Kauder-Abwahl FDP verlangt einen „Schnitt“ der Bundeskanzlerin

CDU-Innenpolitiker Armin Schuster sah Merkel durch die Wachablösung an der Spitze der Fraktion eher gestärkt als geschwächt. Die Kanzlerin habe jetzt die Chance, „diese Zeit der Wachablösung, des Übergangs in die Zukunft“ aktiv zu moderieren, zu managen, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Die CDU/CSU müsse 2020 eine hervorragende Aufstellung haben für das Wahlkampfjahr 2021.