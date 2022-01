Nach KfW-Förderstopp Bauindustrie warnt: „Mieten könnten erhöht werden“

In der Tat stellen sich bisher mehr Fragen, als dass es bereits Antworten geben würde. Mehr als 20.000 Antragsteller wissen nicht, wie es weitergeht. Ob noch Geld fließen wird zum Beispiel. Und wenn ja, wie viel.



Hinzu kommt die große Irritation bei denen, die die ehrgeizigen Pläne der Bundesregierung für mehr und nachhaltigeren Wohnungsbau umsetzen müssten. Die Wirtschaft warnt jedenfalls bereits vor den teuren Folgen der Entscheidung für neue Projekte. „Angedachte Mieten könnten erhöht oder Mietobjekte sogar in Eigentumswohnungen umgewandelt werden“, heißt es in einem unveröffentlichten Papier des Bauindustrie-Verbandes, das der WirtschaftsWoche vorliegt. Bereits 2023 würden die Auswirkungen für den Wohnungsbaumarkt zu spüren sein.