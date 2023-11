Nach Klimafonds-Urteil Von wegen Stabilität: Karlsruhes Urteil dürfte die Eurozone zu weiteren Schulden antreiben

„Jeder Verschwender ist ein öffentlicher Feind, jeder sparsame Mensch ist ein öffentlicher Wohltäter“, schrieb der schottische Nationalökonom Adam Smith vor fast 250 Jahren. Gemessen daran darf man die Protagonisten der Ampelregierung in Berlin getrost der Feindkategorie zurechnen. Denn mit den Abermilliarden an neuen Schulden, die sie in diversen Schattenhaushalten und „Sondervermögen“ verstecken, liegt ihnen Sparsamkeit so fern wie dem Wermuth-Bruder die Milchflasche.