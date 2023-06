Nach Landratswahl Kreis Sonneberg: Mann in Schwarz-Weiß-Rot bei Kita

27. Juni 2023 | Quelle: dpa

Im Landkreis Sonneberg hat ein AfD-Kandidat die Landrats-Wahl gewonnen. Bild: Bild: dpa

Im Landkreis Sonneberg hat ein Mann ausgestattet mit Erkennungszeichen der rechten Szene Ballons an Kinder einer Kita verteilt. Auf einem in sozialen Medien verbreiteten Video ist er nach verschiedenen Angaben in Föritztal zu sehen: gekleidet in den Reichsfarben Schwarz-Weiß-Rot und mit dem T-Shirt-Aufdruck „Wehrmacht wieder mit”.