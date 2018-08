Nach Maas-Vorstoß: Unionsfraktionschef Kauder fordert mehr Geld für Rüstung

In einigen Fragen gebe es erhebliche Meinungsunterschiede mit Trump, sagte Kauder. „Und natürlich stiftet der Präsident mit seinen Tweets immer neue Verwirrungen im transatlantischen Verhältnis.“ Er ergänzte aber: „Trump und die USA sind nicht eins.“ Man müsse auch mit schwierigen Partnern leben und solle „nicht alles gleich grundsätzlich in Frage stellen, was sich in der Vergangenheit bewährt hat“.