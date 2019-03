Nach Macrons EU-Plan: „Unser Europa muss stärker werden“ – CDU-Chefin präsentiert Konzept für Entwicklung der EU vor

Sie stimme Macron ausdrücklich zu, dass Europa sicher Außengrenzen brauche, schreibt Kramp-Karrenbauer. Dafür sei eine Vereinbarung in der EU „über einen lückenlosen Grenzschutz“ nötig. In der Außen- und Sicherheitspolitik müsse die Handlungsfähigkeit dringend verbessert werden. Die EU sollte mit einem gemeinsamen ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat vertreten sein. „Gleichzeitig sollten wir in einem Europäischen Sicherheitsrat unter Einbeziehung Großbritanniens über gemeinsame außenpolitische Positionen entscheiden und das gemeinsame Handeln in der Sicherheitspolitik organisieren.“