Nach Rücktritt von Hennig-Wellsow Wissler will Linke alleine weiterführen

Der Bundesvorstand der Linken ist am Mittwochabend zu digitalen Beratungen zusammengekommen. Ursprünglich war die Krisensitzung wegen der an Ostern bekannt gewordenen Vorwürfe angesetzt worden, dass es innerhalb der Partei zu sexuellen Übergriffen gekommen sein soll. Das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ hatte über entsprechende Verdachtsfälle in Reihen der hessischen Linken berichtet.