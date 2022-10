Nach Sabotage Wissing und Faeser wollen Bahninfrastruktur besser schützen

17. Oktober 2022 | Quelle: dpa

Blick auf den Berliner Hauptbahnhof aus einem Hubschrauber der Bundespolizei. Bild: Bild: dpa

Nach dem Sabotageangriff an Bahnanlagen in Berlin und Herne hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) eine Verbesserung des Schutzes von Bahnhöfen und Bahnanlagen angekündigt. Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) teilte am Montag mit, er habe in seinem Haus eine Stabsstelle für Infrastruktursicherheit eingerichtet.