Nach Schulz-Aus: Diese Namen werden für das Amt des Außenministers gehandelt

Der Job des Außenministers gilt als ebenso prestigeträchtig wie schwierig. Der Politologe Oskar Niedermayer bescheinigt dem amtierenden Chefdiplomaten Sigmar Gabriel, er habe sich sehr schnell und gut in die Außenminister-Rolle eingearbeitet. „Da war Fachwissen am Anfang bestimmt nicht so vorhanden“, sagte er der dpa. Erst als Außenminister ist Gabriel zum beliebtesten SPD-Politiker avanciert und machte sich deswegen Hoffnung, das Amt auch in einer neuen Großen Koalition weiterführen zu können. Seine Chancen sind jedoch nach deutlicher Kritik an Martin Schulz stark gesunken, auch wenn einflussreiche Stimmen wie die des Bundestagsabgeordneten Johannes Kahrs ein Weitermachen Gabriels im Außenamt fordern.