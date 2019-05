Nach Stracke-Video: Kramp-Karrenbauer kritisiert Rechtspopulisten – „Verkaufen europäische Interessen“

„Egal ob in Österreich, egal ob in Frankreich Le Pen, egal ob hier in Deutschland die AfD: Am Ende des Tages geht es immer nur um das eigene Parteiinteresse.“ Dafür seien Rechtspopulisten bereit, „jedes nationale Interesse, jedes europäische Interesse zu verkaufen“, sagte Kramp-Karrenbauer. Und sie seien auch bereit, „mit allen Geschäfte zu machen, und wenn es mit denen ist, die versuchen, Europa von außen zu destabilisieren“.