Nach Strategiepapier der CSU: Union zerrissen im Umgang mit der AfD

„Schon wenige Prozente für die AfD könnten eine Koalition erzwingen und den Anspruch zerstören, allein die CSU vertrete kompetent die Identität bayerischer Interessen im Bund und in Europa.“ In der Bezeichnung der AfD als „außerbayerisch“ drücke sich das deutlich aus, so Oberreuter. Die Angriffe auf die anderen Parteien zielten „in gleicher Absicht auf deren unterstellte Inkompetenz bei bayerisch-politischen Interessen“, fügte der Parteienforscher hinzu. „Sie können es nicht so gut wie wir, ist die Aussage.“