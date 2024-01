Nach Terroralarm Polizei hält vorerst Schutz für Kölner Dom aufrecht

01. Januar 2024 | Quelle: dpa

In Köln hießen die Menschen das neue Jahr 2024 willkommen. Bild: Bild: dpa

Auch nach einem Jahreswechsel ohne Zwischenfälle wird der wegen Terroralarms stark bewachte Kölner Dom bis auf weiteres von Polizisten beschützt. „Es wird weiter Sicherheitskontrollen geben am Dom”, sagte ein Polizeisprecher am Montag. „Wie lange diese Maßnahme aufrecht erhalten wird, ist jetzt aktuell in der Prüfung.” Man werde also zunächst weiter Polizisten an der Kathedrale sehen.