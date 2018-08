Nach Terrorverdacht: Haftbefehl gegen 29-jährigen Iraker aufgehoben

KarlsruheEin wegen Terrorverdachts in Deutschland verhafteter Iraker ist wieder auf freiem Fuß. Die bisherigen Ermittlungen hätten den dringenden Tatverdacht gegen den 29-Jährigen nicht weiter erhärtet, teilte die Bundesanwaltschaft am Mittwoch in Karlsruhe mit. Die Bundesanwälte hatten dem Mann und drei weiteren Landsleuten vorgeworfen, von 2013 bis 2015 im Irak für die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) gekämpft zu haben.