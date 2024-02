Nach Tod Nawalnys Außenministerium bestellt Russlands Botschafter ein

19. Februar 2024 | Quelle: dpa

Demonstranten versammeln sich nach dem Tod von Alexej Nawalny mit Schildern vor der russischen Botschaft in Berlin. Bild: Bild: dpa

Nach dem Tod des russischen Oppositionspolitikers Alexej Nawalny bestellt das Außenministerium in Berlin an diesem Montag den russischen Botschafter ein. Das kündigte eine Sprecherin des Auswärtigen Amts an.