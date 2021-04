Nach Urteil des Verfassungsgerichts Altmaier: „Schmale Chance“ für rasche Nachbesserung des Klimagesetzes

Das Verfassungsgericht hatte am Donnerstag entschieden, dass die Bundesregierung das 2019 verabschiedete Klimaschutzgesetz nachbessern muss, um die Freiheitsrechte jüngerer Generationen zu schützen. Das Gesetz legt für die Jahre bis 2030 für einzelne Bereiche wie Verkehr, Landwirtschaft und Gebäude fest, wie viel Treibhausgase sie in welchem Jahr ausstoßen dürfen. Die Karlsruher Richter verlangen aber auch für die Zeit nach 2030 genauere Reduktionsziele für Treibhausgasemissionen. Der Gesetzgeber hat dafür bis Ende 2022 Zeit. Das Urteil hatten Klimaschützer erstritten. Rund 100 Klimaaktivisten demonstrierten am Donnerstagabend vor dem Bundeswirtschaftsministerium.