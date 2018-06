Nach US-Zöllen: Altmaier sagt deutscher Stahlbranche Unterstützung zu

BerlinBundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat der deutschen und europäischen Stahlindustrie Beistand im Kampf gegen die Folgen von US-Stahlzöllen und unfairen Handelsbeziehungen zugesagt. „Solange ich politisch Verantwortung trage (...) werde ich mich dafür einsetzen, dass die Stahlindustrie in Europa eine faire Chance hat und dauerhaft in Deutschland heimisch ist“, sagte er am Mittwoch beim Berliner Stahldialog. „Wir müssen in der jetzigen schwierigen Zeit die Weichen stellen, dass sie nicht unter die Räder kommt durch die unfairen Praktiken anderer.“