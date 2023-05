Nachbesserungsbedarf Heizungsgesetz soll noch vor Sommerpause verabschiedet werden

SPD-Chef Lars Klingbeil sieht noch Nachbesserungsbedarf bei dem in den Ampel-Fraktionen diskutierten Heizungsgesetz. Die Regierung habe es auf den Weg gebracht, nun sei es am Parlament zu schauen, an welchen Stellen es noch besser gemacht werden müsse, sagte er am Sonntagabend in der ARD: „Es gibt noch einige Dinge, die wir jetzt in den nächsten Wochen bis zur Sommerpause diskutieren müssen, damit dieses Gesetz wirklich ein gutes Gesetz wird“, fügte er hinzu.