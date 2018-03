Nachfolge für Peter Altmaier: Ulrich Nußbaum soll Wirtschaftsministerium neuen Glanz verleihen

Jetzt also der Wechsel in das Bundeswirtschaftsministerium. Warum tut sich das einer wie Nußbaum an, der finanziell ausgesorgt hat? Eine Erklärung von Menschen, die ihn gut kennen, lautet: Nußbaum liebt die Macht, arbeitet dafür hart und kniet sich in die Details der Akten hinein. Was ihn aber vor allem antreibt: Der Unternehmer will politische Verantwortung übernehmen, keine Selbstverständlichkeit in seiner Zunft, die oft über die Politik in Berlin spottet.