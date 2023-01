Nachfolge von Christine Lambrecht Wen sich die Rüstungsindustrie als neue Verteidigungsministerin wünscht

Im Off gibt es dennoch so einige Theorien: Kurz vor dem Puma-Treffen am Freitag war ein interner Schadensbericht bekannt geworden. Einige glauben deshalb, dass es Lambrecht dadurch endgültig zu viel wurde. Die Ministerin hatte zuvor reflexartig die Industrie für die Schäden am Panzer verantwortlich gemacht, was der Bericht als falsch entlarvte. Unsicher sei Lambrecht daraufhin in das Treffen mit Papperger und Ketzel gegangen, heißt es. „Dann versuchte sie, ihren Fehler unter Bergen von Ablenkungsrhetorik zu verschütten“, sagt einer aus dem Umfeld des Treffens. In der Luft habe dennoch schon etwas gelegen. Nach monatelangen Problemen und Kritik, auch nach dem verunglückten Silvester-Video, sei ihr aufgeflogener Puma-Patzer einer zu viel für sie gewesen, das habe man gemerkt.