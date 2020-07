Nachfolger von Richard Grenell Trump will Ex-Offizier als US-Botschafter nach Berlin schicken

Die Ankündigung des Weißen Hauses fällt in die Woche, in der Einzelheiten der Truppenabzugspläne der USA für Deutschland bekanntgegeben werden sollen. Macgregor hatte sich in der Vergangenheit mit Blick auf die deutsche Verteidigungspolitik kritisch gezeigt, weswegen er Trumps Entscheidung begrüßt haben dürfte. Knapp 10 000 der fast 35 000 US-Soldaten in Deutschland abzuziehen, hatte Trump mit den aus seiner Sicht zu geringen Verteidigungsausgaben Deutschlands begründet.