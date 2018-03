Nachfolgerin von Heiko Maas: Rehlinger zur Landesvorsitzenden der Saar-SPD gewählt

DillingenDie saarländische Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger ist als Nachfolgerin von Heiko Maas zur SPD-Landesvorsitzenden im Saarland gewählt worden. Bei einem Landesparteitag in Dillingen erhielt sie am Samstag 257 von 272 gültigen Stimmen (94,5 Prozent). Maas war mehr als 17 Jahre Landesvorsitzender der Saar-SPD; der bisherige Bundesjustizminister übernimmt in der neuen großen Koalition im Bund das Außenamt.