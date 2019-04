Nachhaltig investieren Darauf sollten Anleger bei grünen Fonds achten

Längst nutzen viele Fondsmanager Nachhaltigkeitskriterien bei der Prüfung von Unternehmen und der Auswahl von Aktien oder Anleihen. In den nächsten Jahren wird es für sie aber noch wichtiger, Anleger von ihrer Nachhaltigkeits-Auswahl zu überzeugen. Die wohl wichtigste Vorschrift, die nachhaltiger Geldanlage Schwung geben wird, steckt in einem Gesetzespaket der Europäischen Union: Banken und Versicherer sollen den Kunden künftig in jedem Gespräch zur Finanzberatung, fragen, ob er eine Präferenz hat, nachhaltig anzulegen. Wer wird schon Nein sagen, wenn er gefragt wird, ob er Interesse an eine Geldanlage hat, die ökologisch und sozial okay ist? Auch derjenige, der danach in seinen Spritfresser steigt, wird damit sein Gewissen erleichtern.