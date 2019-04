Nachhaltig investieren Darauf sollten Anleger bei grünen Fonds achten

Bei manchen Analysen kommt sogar der Deutsche Aktienindex Dax, in dem viele Industrieunternehmen und Autobauer stecken, gar nicht schlecht weg. Die Schweizer Research-Firma Carbon Delta hat berechnet, welche Kosten auf Unternehmen zukommen, wenn sie ihre Arbeit auf ein bestimmtes Klimaziel ausrichten müssten und dazu gezwungen würden, CO2 einzusparen. Ein Pluspunkt, den Carbon Delta für heimische Unternehmen sieht: Sie haben Patente oder aussichtsreiche Technologien, die beim Umweltschutz helfen könnten. Eine Dax-Investition ist nach der Analyse von Carbon Delta also gar nicht so dreckig, wie sie auf den ersten Blick erscheinen mag.